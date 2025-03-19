НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Земля и Луна оказались «кладбищами сверхновых»

Источник:
Sibnet.ru
194 0

Американские ученые нашли в глубинах земных океанов и пробах лунного грунта следы взрывов сверхновых. Результаты исследования были представлены на ежегодном саммите Американского физического общества.

Анализ образцов показал наличие радиоактивных изотопов, таких как железо-60 и плутоний-244, которые не встречаются на Земле в естественных условиях, передает портал Live Science со ссылкой на доклад.

Исследователи считают, что редкие элементы являются результатом космических взрывов, произошедших миллионы лет назад. Авторы открытия отметили, что человечество фактически живет на «кладбище сверхновых».

Некоторые взрывы, загрязнившие нашу планету изотопами, уже идентифицированы — например, два таких события произошли 3 миллиона и 8 миллионов лет назад. Эти взрывы создали «космический коктейль» из радиоактивных элементов, который осел на Земле и Луне.

Самые поразительные фото космоса
Тема: Человек и космос
Бывший астронавт раскритиковал марсианские планы Маска
Найден самый простой способ обнаружения инопланетян
Обнаружены признаки океана под поверхностью Марса
Представлен робот-шахтер для добычи ископаемых в космосе. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
Ozon и Wildberries предупредили за слишком низкие цены
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное