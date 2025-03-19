Земля и Луна оказались «кладбищами сверхновых»

Американские ученые нашли в глубинах земных океанов и пробах лунного грунта следы взрывов сверхновых. Результаты исследования были представлены на ежегодном саммите Американского физического общества.

Анализ образцов показал наличие радиоактивных изотопов, таких как железо-60 и плутоний-244, которые не встречаются на Земле в естественных условиях, передает портал Live Science со ссылкой на доклад.

Исследователи считают, что редкие элементы являются результатом космических взрывов, произошедших миллионы лет назад. Авторы открытия отметили, что человечество фактически живет на «кладбище сверхновых».

Некоторые взрывы, загрязнившие нашу планету изотопами, уже идентифицированы — например, два таких события произошли 3 миллиона и 8 миллионов лет назад. Эти взрывы создали «космический коктейль» из радиоактивных элементов, который осел на Земле и Луне.