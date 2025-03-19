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ГД введет обязательную маркировку звонков на экранах телефонов

Источник:
ТАСС
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Все телефонные звонки от компаний должны маркироваться на экранах мобильных телефонов, при этом можно будет отказаться от получения таких звонков, следует из законопроекта по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Согласно законопроекту, который уже принят в первом чтении, юридические лица будут обязаны бесплатно информировать вызываемого абонента о себе перед совершением звонка.

Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. При этом абонент сможет отказаться от их получения и подать жалобу оператору, если вызовы продолжаются. Оператор в свою очередь будет обязан рассмотреть обращение и принять соответствующие меры, приводит ТАСС текст законопроекта.

Также операторы должны будут бесплатно уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке, отображая соответствующую информацию на его устройстве.

Абонент в свою очередь сможет обратиться к оператору с просьбой заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров. Кроме того, согласно законопроекту, граждане смогут отказаться от получения рассылок.

Как заблокировать звонки с неизвестных номеров

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