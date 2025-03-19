ГД введет обязательную маркировку звонков на экранах телефонов

Все телефонные звонки от компаний должны маркироваться на экранах мобильных телефонов, при этом можно будет отказаться от получения таких звонков, следует из законопроекта по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Согласно законопроекту, который уже принят в первом чтении, юридические лица будут обязаны бесплатно информировать вызываемого абонента о себе перед совершением звонка.

Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. При этом абонент сможет отказаться от их получения и подать жалобу оператору, если вызовы продолжаются. Оператор в свою очередь будет обязан рассмотреть обращение и принять соответствующие меры, приводит ТАСС текст законопроекта.

Также операторы должны будут бесплатно уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке, отображая соответствующую информацию на его устройстве.

Абонент в свою очередь сможет обратиться к оператору с просьбой заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров. Кроме того, согласно законопроекту, граждане смогут отказаться от получения рассылок.