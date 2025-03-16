Белые дыры внутри черных назвали «трансформаторами времени»

Белые дыры, существующие в центрах черных дыр, трансформируют энергию, время и пространство, а не уничтожают их, к такому выводу пришли физики из Шеффилдского университета.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, черные дыры — области пространства, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может покинуть их. В центре черной дыры находится сингулярность — точка, где законы физики перестают работать: материя сжимается до бесконечно малых размеров, а время перестает течь.

«В квантовой механике время не может просто закончиться. Вместо этого оно переходит в новую фазу, где пространство и время продолжают существовать, но в иной форме», — приводит журнал Physical Review Letters слова соавтора научной работы, доктора Штеффена Гилена.

Физики предположили, что в центре черной дыры действует противоположная ей по сущности белая дыра, которая выбрасывает материю и энергию обратно во Вселенную.