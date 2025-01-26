Физик нашел решение главного парадокса путешествий во времени

Американский физик Лоренцо Гавассино нашел объяснение парадоксу дедушки — причинно-следственному противоречию, возникающему при возвращении в прошлое.

Парадокс дедушки используется для доказательства, что путешествия в прошлое невозможны. Он гласит: что будет, если человек отправится назад во времени и убьет своего дедушку? Значит, он не родится, следовательно, путешествия в прошлое невозможны, поскольку нарушают причинно-следственные связи.

Гавассино рассмотрел парадокс с точки зрения термодинамики и квантовой механики. При возвращении во времени энтропия системы — показатель хаоса — не может расти. Вместо этого формируется параллельная «энтропийная» линия, которая соединяет начало и конец временной петли, приводит «Газета.ру» отчете ученого, опубликованного в Classical and Quantum Gravity.

Этот подход позволяет представить ситуации, в которых события, происходящие в прошлом, могут быть обратимыми. Например, смерть дедушки может быть «исправлена», а память путешественника о его действиях— стерта, тем самым устраняя противоречие.

Путешествия во времени при этом становятся возможными благодаря так называемым «замкнутым временным кривым» — петлям, предсказанным общей теорией относительности.

Они могут возникнуть в экстремальных условиях, таких как черные дыры, где пространство и время искривляются до предела. Но, чтобы понять, как в таких условиях ведут себя квантовые частицы, необходимо еще глубже изучить взаимодействие квантовой механики и общей теории относительности.