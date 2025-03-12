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Вымершее животное неожиданно нашли в Непале

Источник:
Sibnet.ru
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Азиатская бескоготная выдра
Азиатская бескоготная выдра
Фото: Rajeev Chaudary

Азиатскую бескоготную выдру случайно нашли в Непале впервые с 1839 года, сообщил журналистам индийский исследователь Мохан Бикрам Шреста. Ранее животное считалось вымершим в данном регионе.

«После почти двухсот лет отсутствия данных о присутствии этого вида в Непале мы наконец можем подтвердить, что эта выдра продолжает жить в стране», — цитирует ученого бюллетень международной Группы специалистов по выдрам МСОП.

Молодую выдру обнаружили сотрудники лесного департамента Непала в районе Дадельдхура. Животное было ранено, ему оказали помощь и затем выпустили на волю. В процессе идентификации выяснилось, что данный вид выдр ранее считался вымершим.

Теперь, когда ученые получили доказательства присутствия бескоготной выдры в Непале, вид собираются включить в национальные программы охраны природы.

Бескоготная выдра — самый маленький представитель данного вида. Она отличается очень короткими когтями. В основном такие выдры ловят мелкую добычу в реках.

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