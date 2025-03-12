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Производство отечественных белых масел началось в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Производство белых масел на заводе «Газпром нефти» в Омске
Фото: © «Газпром нефть»

«Газпром нефть» начала промышленный выпуск полностью отечественных и безопасных для человека белых масел на заводе в Омске, их используют в пищевой промышленности, медицине и косметологии, сообщила пресс-служба компании.

Производство масел ведется по собственной технологии компании на заводе смазочных материалов. Нефтяное сырье в процессе обработки поэтапно очищают от смол и вредных примесей, а на финальной стадии его обесцвечивают за счет полного удаления всех ароматических углеводородов. Продукт абсолютно безопасен: готовые смазочные материалы проходят обязательный лабораторный контроль.

«Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. Все дело в том, что выпуск такой продукции — технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

По его словам, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики.

Производственные мощности «Газпром нефти», по предварительным оценкам, позволят до конца этого года обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел.

Белые масла уже получили сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и государственного стандарта ГОСТ. Российские предприятия легкой и пищевой промышленности уже используют первые образцы масел.

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Экономика #Недра и ТЭК #Омск
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