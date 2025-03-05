Путин сообщил о снижении уровня уличной преступности

резидент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ заявил, что в стране снизился уровень уличной преступности.

«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», — цитирует ТАСС Путина.

Президент России также заявил о сокращении уровня подростковой преступности. По его словам, за последние 10 лет этот показатель снизился более чем вдвое.

«Нужно и дальше делать все, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность, в том числе в наркобизнес и киберпреступность», — отметил Путин.