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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Путин сообщил о снижении уровня уличной преступности

Источник:
ТАСС
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резидент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ заявил, что в стране снизился уровень уличной преступности.

«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», — цитирует ТАСС Путина.

Президент России также заявил о сокращении уровня подростковой преступности. По его словам, за последние 10 лет этот показатель снизился более чем вдвое.

«Нужно и дальше делать все, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность, в том числе в наркобизнес и киберпреступность», — отметил Путин.

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ЧП #Криминал #Россия
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Топ комментариев

жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))