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Маск описал стратегию Зеленского одним словом

Источник:
Sibnet.ru
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Глава департамента эффективности государственного управления США и миллиардер Илон Маск на своей странице в X оценил поведение украинского президента Владимира Зеленского на переговорах в Вашингтоне.

Для оценки Маску хватило единственного слова. После того, как портал The Babylon Bee разместил пост о том, что политик пробует новую стратегию — оскорблять людей, у которых он выпрашивает деньги, предприниматель прокомментировал: «Нереально».

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились перепалкой, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом, отказавшись от подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Сразу после скандала американские СМИ написали, что Трамп может прекратить не только поставки оружия, но даже косвенную военную помощь Украине, в том числе обмен разведданными, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов.

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Политика #Мир
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