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Средняя зарплата выросла во всех регионах России

Источник:
РИА Новости
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Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России, при этом в 11 из них она превысила сто тысяч рублей, следует из данных Единой информационно-статистической системы.

По всей стране показатель составил почти 88 тысяч рублей, что на 19% выше уровня годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей, приводит РИА Новости данные статистики.

Кроме того, средняя зарплата выше 100 тысяч рублей наблюдалась в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В прошлом году в число этих регионов вошли Мурманская область и Санкт-Петербург.

Немного не дотянули до такого показателя Подмосковье (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей). Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов, а ниже — восьми. Самая низкая средняя зарплата по стране зафиксирована в Ингушетии — около 40 тысяч рублей.

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Экономика #Деньги #Общество #Красноярск
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Топ комментариев

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

nicollaich

Пенсионный возраст действующая Конституция чота не смогла помешать изменить.

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?