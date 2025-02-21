Снос замка Пугачевой оценили в 40 млн рублей

Снос замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) будет стоить 40 миллионов рублей, сообщил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.

«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачевой и Галкина, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора», — сказал Капустин телеграм-каналу «Абзац».

Но, по его мнению, лучше здание не снести, а адаптировать «под современные нужды, сделать полезным для общества».

О том, что Пугачева выставила замок в подмосковной деревне Грязь, начали писать в октябре 2022 года. Телеграм-канал Mash сообщал, что его хотят продать за 1 миллиард рублей.

Через два с половиной года его цена снизилась до 125 миллионов рублей, и все равно считается завышенной, говорила риелтор Алина Правоторина «Аргументам и фактам».

В феврале телеграм-канал Shot опубликовал фото и видео замка, на которых видно, что строение покрывается плесенью и ржавчиной в некоторых местах, приходит в упадок. Соседи жалуются на объект и предлагают взорвать его.