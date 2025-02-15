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Хижины эскимосов построили на Обском море. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фестиваль «Иглу-2025. Город эскимосов» прошел в Новосибирске рядом с пляжем «Бумеранг». Участие в нем приняли более 3 тысяч человек и порядка 300 команд, которые построили прямо на льду целый городок из снежных домиков — иглу.
Фестиваль «Иглу-2025. Город эскимосов» на Обском море
Фестиваль «Иглу-2025. Город эскимосов» на Обском море
Фото: © УТ МВД России по СФО

Иглу — традиционная хижина канадских эскимосов, представляющая собой куполообразную постройку из снежных кирпичей. В переводе с инуитского языка слово «иглу» означает «зимнее жилище».

Кто строил снежные хижины

Согласно данным организаторов, в этом году для участие в фестивале зарегистрировалось более 500 команд. Однако некоторые до пляжа не добрались. В итоге на льду «нарезали» 353 участка на заранее размеченных «улицах», которые были распределены между командами по жребию.

Большинство участников было из Новосибирска, но в этом году на фестиваль также приехали команды из Барнаула, Томска, Красноярска. Впервые эскимосскую хижину на обском льду построила казахстанская команда.

Работы начались в полдень, чтобы не набрать штрафных баллов, завершить стройку нужно было за 2,5 часа. В командах — от двух до нескольких десятков человек. Главные рабочие инструменты — пилы и лопаты.

Пока команды строили иглу, гости мероприятия слушали концерт на главной сцене, фотографировались с северными оленями, катались на собачьих упряжках и даже окунались в горячую купель.

Как правильно построить иглу

Для возведения иглу требуется не только мастерство, но и выбор подходящих блоков — снег должен обладать правильной плотностью. Наилучшими свойствами обладает хорошо уплотнившийся снег, выпавший за один снегопад. Свежевыпавший снег для иглу непригоден.

Как только конструкция готова, внутрь необходимо поставить свечку — огонь нагревает воздух изнутри, из-за чего снег подтаивает. После свечку убирают, вода замерзает и прихватывает снежные блоки, словно цемент.

Всего было достроено было 170 снежных домиков, их оценивали порядка 50 судей. Согласно правилам, иглу считалось построенным при сведенном куполе, с минимальным внутренним диаметром 1,5 метра, а также при наличии входа, достаточного для проникновения человека.

Победителей выбирали в 19 номинациях. Например, команда «Северная Земля» победили в категории «Самое большое иглу» — ее диаметр превысил 7 метров. А самым высоким стало иглу от команды «Еда для своих» — почти 3 метра.

После возведения эскимосского городка и раздачи призов фестиваль не закончился — самые стойкие остались ночевать в построенных иглу, а на берегу зажгли огромный традиционный костер.

Жизнь
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Топ комментариев

kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

korvinsS

Китайцы понимают что дом у нас только один и он очень уязвим.