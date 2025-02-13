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Почему Земля вращается вокруг своей оси

Источник:
Sibnet.ru
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Земля вращается вокруг своей оси со скоростью около 1674 километров в час на уровне экватора. Впервые это явление было описано еще в трактате Коперника, выпущенном в 1543 году. Причины этого непрерывного «кружения» до сих пор вызывают споры ученых.

Во время суточного вращения Земли неподвижными остаются только две точки: Северный и Южный полюса. Если их соединить воображаемой линией, то получится ось, вокруг которой вращается планета.

Земная ось не перпендикулярна, а находится под углом примерно в 23 градуса к планетарной орбите. Само вращение происходит с запада на восток. Если смотреть на Землю сверху в направлении Северного полюса, то она будет вращаться против часовой стрелки.

Существует несколько гипотез, которые объясняют вращение Земли вокруг своей оси. Самая распространенная теория объясняет это процессами, шедшими 4,5 миллиарда лет назад — во времена образования планет.

Тогда облака космической пыли из первичного протопланетного облака «сбивались в кучки» из-за гравитации молодого Солнца, формируя зародыши будущих планет. Их масса притягивала другие объекты, которые сталкивались с протопланетами, передавая им вращательные импульсы.

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В итоге юная Земля, получив «толчок», вышла из состояния неустойчивого равновесия и стала кружиться. В космическом вакууме нет силы трения, которая могла бы затормозить планету, поэтому процесс продолжается уже миллиарды лет. Вдобавок его поддерживает солнечный ветер.

Однако скорость вращения Земли вокруг своей оси постепенно уменьшается — в основном из-за «притягивающей» гравитации Луны. Но этот процесс очень медленный — за сто лет земные сутки удлиняются только на 1,7 миллисекунды.

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Наука #Интересно #Космос #Природа
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snoo

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mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

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Nik3316

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