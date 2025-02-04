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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Какого цвета Солнце на самом деле

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство людей видят Солнце желтого цвета. Однако звезда лишь кажется такой. На самом деле цвет Солнца в космосе — белый с зеленоватым оттенком. Почему мы видим Солнце иначе и почему это «желтый» карлик?
Солнце на закате
Фото: Ed Dunens / CC BY 2.0

Солнце излучает все цвета разом, но такой спектр человеческие зрение воспринимает как белый. Поэтому можно сказать, что Солнце — белое. Белый цвет Солнца можно увидеть с борта МКС или вершины высокой горы — например, Эвереста. А также на снимках, сделанных космическими телескопами.

Желтым Солнце кажется только с поверхности Земли. Этот эффект объясняется тем, что до нас доходят не все цвета спектра звезды. Проходя атмосферу, солнечный свет теряет короткие световые волны, отвечающие за передачу синего и голубого цветов. Эффект желтизны усиливается, когда Солнце находится на горизонте на рассвете и закате.

Если совсем точно, то в космосе пик излучения Солнца приходится на зеленую часть спектра с длиной волны около 500 нанометров, поэтому с точки зрения науки наша звезда чуть-чуть зеленоватая. Но из-за смешения всех цветов видимого диапазона суммарный сигнал все-таки белый. 

Для точного определения цвета астрономы используют показатель цветовой температуры. Солнце с температурой поверхности около 5778 К попадает в класс G2V по спектральной классификации — желтых карликов (5000-6000 К).

Однако термин «желтый» условный и отражает особенности классификации звезды, а не визуальное восприятие. Солнце отнесено к желтым карликам по массе и температуре поверхности, а не по видимому цвету. 

Тема: Человек и космос
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Наука #Наука #Космос #Интересно #Природа
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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера