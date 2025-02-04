Большинство людей видят Солнце желтого цвета. Однако звезда лишь кажется такой. На самом деле цвет Солнца в космосе — белый с зеленоватым оттенком. Почему мы видим Солнце иначе и почему это «желтый» карлик?

Солнце излучает все цвета разом, но такой спектр человеческие зрение воспринимает как белый. Поэтому можно сказать, что Солнце — белое. Белый цвет Солнца можно увидеть с борта МКС или вершины высокой горы — например, Эвереста. А также на снимках, сделанных космическими телескопами.

Желтым Солнце кажется только с поверхности Земли. Этот эффект объясняется тем, что до нас доходят не все цвета спектра звезды. Проходя атмосферу, солнечный свет теряет короткие световые волны, отвечающие за передачу синего и голубого цветов. Эффект желтизны усиливается, когда Солнце находится на горизонте на рассвете и закате.

Если совсем точно, то в космосе пик излучения Солнца приходится на зеленую часть спектра с длиной волны около 500 нанометров, поэтому с точки зрения науки наша звезда чуть-чуть зеленоватая. Но из-за смешения всех цветов видимого диапазона суммарный сигнал все-таки белый.

Для точного определения цвета астрономы используют показатель цветовой температуры. Солнце с температурой поверхности около 5778 К попадает в класс G2V по спектральной классификации — желтых карликов (5000-6000 К).

Однако термин «желтый» условный и отражает особенности классификации звезды, а не визуальное восприятие. Солнце отнесено к желтым карликам по массе и температуре поверхности, а не по видимому цвету.