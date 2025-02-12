НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Этикет Праздник 18+

Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
411 2
Приватный танец — неожиданный и небанальный подарок, которым девушка может удивить мужчину. Хореограф стрип-пластики Мария Игнатенко рассказала и показала, как быстро подготовить пикантный подарок.

Базовый набор элементов стрип-танца не сильно сложный — «кошечка», прогибы, разножка, полумостик, полушпагат (шпагат для тех, кому это доступно). Также приветствуются прикосновения к себе и поглаживания. Главное — делать их уверенно и без стеснения.

Игнатенко показала на видео несколько движений, которые можно комбинировать на свой вкус. 

Хореограф посоветовала отрепетировать несколько раз даже самый простой танец, пока он не станет получаться легко. Во время исполнения стриптиза лицо не должно выглядеть напряженным и сосредоточенным.

Профессиональные танцовщицы работают на шесте, в домашних условиях декорациями послужат стены, пол и предметы мебели. Педагог продемонстрировала, как обычный стул поможет красиво раздеться.

Что касается музыки для стриптиза, то выбрать нужно ту, под которую хочется двигаться, но не слишком быструю. Музыка может быть со словами, но в этом случае лучше выбирать иностранные песни, чтобы не отвлекаться на текст.

Домашний стриптиз — это маленькое шоу, поэтому важны соответствующее облачение. Можно специально купить ролевой костюм или просто надеть красивый комплект нижнего белья и чулки), сделать яркий макияж и прическу.

Еще по теме
Врач назвал лекарства от простуды, которые портят секс
Ученые выявили наиболее распространенный тип пениса
Мужчину с самым большим пенисом завалили странными просьбами
Врач назвала доказанным утверждение о связи размера носа и пениса
смотреть все
Отношения #18+ #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Путину доложили о рекордах российской экономики
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»
Обсуждение (2)
Картина дня
Минобороны раскрыло цели ночного удара по Украине
Медведев назвал удары по Киеву «примирением через силу»
Потребительским кредитам ввели период охлаждения
Эксперт предупредила о новых штрафах для владельцев квартир
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам
29
Киев признался в желании развязать войну между Россией и США
25
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
22
ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево‑Дарьино
17
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»