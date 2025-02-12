Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО

Приватный танец — неожиданный и небанальный подарок, которым девушка может удивить мужчину. Хореограф стрип-пластики Мария Игнатенко рассказала и показала, как быстро подготовить пикантный подарок.

Базовый набор элементов стрип-танца не сильно сложный — «кошечка», прогибы, разножка, полумостик, полушпагат (шпагат для тех, кому это доступно). Также приветствуются прикосновения к себе и поглаживания. Главное — делать их уверенно и без стеснения.

Игнатенко показала на видео несколько движений, которые можно комбинировать на свой вкус.

Хореограф посоветовала отрепетировать несколько раз даже самый простой танец, пока он не станет получаться легко. Во время исполнения стриптиза лицо не должно выглядеть напряженным и сосредоточенным.

Профессиональные танцовщицы работают на шесте, в домашних условиях декорациями послужат стены, пол и предметы мебели. Педагог продемонстрировала, как обычный стул поможет красиво раздеться.

Что касается музыки для стриптиза, то выбрать нужно ту, под которую хочется двигаться, но не слишком быструю. Музыка может быть со словами, но в этом случае лучше выбирать иностранные песни, чтобы не отвлекаться на текст.

Домашний стриптиз — это маленькое шоу, поэтому важны соответствующее облачение. Можно специально купить ролевой костюм или просто надеть красивый комплект нижнего белья и чулки), сделать яркий макияж и прическу.