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ЦРУ нашло источник утечки COVID‑19

Источник:
The New York Times
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США считает, что пандемия COVID-19 стала следствием утечки из китайской лаборатории в Ухане.

ЦРУ долгое время оставалось в стороне от заявлений об истоках возникновения коронавируса, ссылаясь на недостаточное количество оснований, чтобы сделать вывод о происхождении вируса.

Даже при отсутствии твердых разведданных гипотеза об утечке из китайской лаборатории в Ухане набирает силу внутри разведывательного сообщества США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Решение опубликовать новый отчет принял новый директор Управления Джон Рэтклифф, который назвал изучение происхождения COVID-19 приоритетом «первого дня».

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