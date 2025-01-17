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Ушел из жизни культовый режиссер Дэвид Линч

Источник:
Sibnet.ru
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Дэвид Линч
Фото: User:Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщила его семья. 

«В мире образовалась большая дыра, теперь, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, "Смотрите на пончик, а не на дырку в нем"», — написала семья на странице режиссера в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией в России и запрещена).

В августе 2024 года Линч сказал журналистам, что у него диагностировали хроническое заболевание — эмфизему легких, которая мешает ему работать и приковала его к дому.

Линч начинал карьеру как художник, автор анимационных фильмов. Первый фильм «Голова-ластик» он выпустил в 1977 году. Заметным его успехом стала картина «Человек-слон» 1980 года, получившая восемь номинаций на «Оскара».

Среди наиболее известных работ Линча — сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Синий бархат». Характерные черты его режиссерского стиля — сюрреализм, темы снов и иллюзорности реальности

Линч — лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (2001) и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (2006). Его трижды номинировали на «Оскар» за лучшую режиссуру. В 2019 году он был удостоен почетной статуэтки «Оскар» за вклад в кинематограф.

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Культгид #Кинематограф #О людях
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