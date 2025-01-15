Украина подставила Молдову перед Евровидением

Отбор Молдовы песни на Евровидение-2025 обернулся испорченой репутацией — в лонглист вошла «подставная» композиция».

Молдова опубликовала лонглист песен для Евровидения-2025 куда вошла песня про страну от исполнителя со странным псевдонимом.

Речь о песне группы Eblansh Band, композиция полностью написала искусственным интеллектом, сообщает телеграм-канал «Рамузыка».

Как выяснилось, песню на отбор отправил украинский паблик про Евровидение. Как вещатель Молдовы пропустил такую песню — неизвестно. Сообщается, что руководство канала прослушивало песни во вторник, а лонглист выложили уже в среду.