Советник Трампа заявил о подготовке встречи с Путиным

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил советник нового главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц.

«Подготовка уже идет. <...> Мы еще не определили точную структуру встречи, но работаем над этим», — цитирует РИА Новости Уолца. При этом советник по нацбезопасности не назвал возможных сроков.

Кроме того, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор лидеров двух государств, указал Уолц. «Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», — отметил он.

В пятницу Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны уже занимаются решением этого вопроса.

В декабре Путин в ходе прямой линии заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, добавив, что если она состоится, то главам двух государств будет о чем поговорить.