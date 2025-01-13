НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Советник Трампа заявил о подготовке встречи с Путиным

Источник:
РИА Новости
329 1

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил советник нового главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц.

«Подготовка уже идет. <...> Мы еще не определили точную структуру встречи, но работаем над этим», — цитирует РИА Новости Уолца. При этом советник по нацбезопасности не назвал возможных сроков.

Кроме того, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор лидеров двух государств, указал Уолц. «Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», — отметил он.

В пятницу Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны уже занимаются решением этого вопроса.

В декабре Путин в ходе прямой линии заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, добавив, что если она состоится, то главам двух государств будет о чем поговорить.

Еще по теме
Словакия пообещала наложить вето на помощь Украине
Шольца обрадовали планы встречи Трампа и Путиным
Швейцария пообещала организовать встречу Путина и Трампа
Премьер Словакии назвал Зеленского шантажистом и попрошайкой
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Хлеб в иркутском городе подорожал до 155 рублей за булку
Стало известно о решении Зеленского идти на второй срок
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
Украине передали замороженные российские активы
Обсуждение (1)
Картина дня
Советник Трампа заявил о подготовке встречи с Путиным
Словакия пообещала наложить вето на помощь Украине
The National Interest назвал «мангалы» символом российской победы
Цены на нефть подскочили на фоне новых санкций США
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

winged_wanderer

Это можно сказать про всех болельщиков. Они же болеют.

Александр Валерьевич 1988

Обделенные умом люди, кто кричал с трибун

Uynachalnica

Иноагент какой-то, однозначно! Путин заявляет, что доходы россиян растут, потому они и расхватывают яйца,...

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...