Российские фильмы-сказки продолжили лидировать по кассовым сборам

Фото: © кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

Вторая неделя проката российских фильмов-сказок принесла кинотеатрам более 600 миллионов рублей.

«Финист. Первый Богатырь» заработал 302,5 миллиона рублей за вторую неделю, всего у картины в капелле почти 2,3 миллиарда.

На втором месте «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтых кирпичей». Фильм заработал 299 миллионов за второй уикенд в прокате и почти 3 миллиарда в общей сложности.

Среди новинок, попавший в топ-5 самых кассовых фильмов недели — американский боевик «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером.