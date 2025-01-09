Дом Хантера Байдена сгорел дотла

Дом сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера в Малибу полностью сгорел в результате пожаров в штате Калифорния.

«Исчезло живописное, выкрашенное в белый цвет здание с окнами от пола до потолка, а на его месте осталась обугленная масса обрушившейся каменной кладки, от которой сохранились только две дымовые трубы», — пишет Daily Mail.

Стоимость здания оценивалась в 4 миллиона долларов. Известно, что Хантер Байден арендовал этот дом за 20 тысяч долларов в месяц. Кроме того, в результате лесного пожара сгорел соседний дом, предназначенный для сотрудников службы безопасности.

Лесной пожар вспыхнул в западной части Лос-Анджелеса 7 января, из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться, несмотря на все усилия пожарных. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс.