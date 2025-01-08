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Хлеб в иркутском городе подорожал до 155 рублей за булку

Источник:
Sibnet.ru
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Обыкновенная булка хлеба в иркутском городе Бодайбо подорожала до 155 рублей. Власти заявляют, что не могут повлиять на цены.

О новой цене на хлеб с 1 января 2025 года сообщил телеграм-канал «БодАйбо city». К публикации приложено письмо от местного хлебзавода, где объясняются причины повышения стоимости продукции.

Среди них — переход на НДС, увеличение затрат на доставку сырья и повышение минимального размера оплаты труда на 14% с начала года.

«Это плановое подорожание. А что вы хотите? Вы стоимость муки видели? Транспортные услуги? Мы речь ведем о том, что есть вероятность вообще закрытия хлебозавода», — прокомментировал «ИрСити» мэр города Евгений Юмашев.

По его словам, возить хлеб в Бодайбо из других районов нет возможности. Повлиять на цены местные власти тоже не могут.

Бодайбо — город на северо-востоке Иркутской области, в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Население — около 9 тысяч человек.

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Экономика #Продукты #Иркутск
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