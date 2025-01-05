Семилетняя девочка из Иркутской области погибла после катания на горке, сообщает управление СК РФ по региону.

Смертельные инцидент произошел в селе Урик. Горка для катания выходила на проезжую часть. Скатившись по льду, ребенок вылетел на дорогу и там столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем.

После аварии девочку доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, однако спасти первоклассницу не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, за рулем машины находился 35-летний местный житель. Сотрудники ведомства проводят мероприятия, которые помогут выяснить, соблюдались ли требования закона о благоустройстве и защите прав детей.