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Первоклассница погибла после катания на горке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Иркутской области

Семилетняя девочка из Иркутской области погибла после катания на горке, сообщает управление СК РФ по региону.

Смертельные инцидент произошел в селе Урик. Горка для катания выходила на проезжую часть. Скатившись по льду, ребенок вылетел на дорогу и там столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем.

После аварии девочку доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, однако спасти первоклассницу не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, за рулем машины находился 35-летний местный житель. Сотрудники ведомства проводят мероприятия, которые помогут выяснить, соблюдались ли требования закона о благоустройстве и защите прав детей.

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ЧП #ДТП #Иркутск
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