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Российские фильмы 2024 года, которые нельзя пропустить

Источник:
Sibnet.ru
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Альтернатива голливудским релизам — российское кино. И это стало реальностью. В 2024 году в прокате, на фестивалях и онлайн-площадках вышло много фильмов, которые действительно заслуживают внимания.

В подборке лучших российских фильмов 2024 года драмы, комедии и байопики, которые могли остаться незамеченными, но их стоит посмотреть.

«Фрау»

Драма, режиссер: Любовь Мульменко.
В ролях: Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова.

Фото: © кадр из фильма «Фрау»

Главный герой Ваня работает продавцом в магазине «Рыболов и охотник», живет в Перми в бабушкиной квартире, слушает старую музыку, смотрит советские мультфильмы. Он стеснителен, строго следует правилам приличия, называет всех женщин фрау.

С другой стороны — Кристина — современная девушка. Она танцует в балете, мечтает уехать от родителей, состоит в отношениях с женатым мужчиной, которые ее не ценит.

Ваня влюбляется в Кристину, а она в порядке эксперимента разрешает ему сделать себя дамой сердца. Несмотря на различия, девушке Ваня нравится: у них есть общее желание создать семью и страх одиночества. Однако Кристина планирует перевоспитать Ваню, чтобы адаптировать к современным реалиям.

«Тур с Иванушками»

Комедия, режиссер: Марк Горобец.
В ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Маякин.

Фото: © кадр из фильма «Тур с Иванушками»

Фанатки музыкальной группы «Иванушки» Катя, Инна и Ася в детстве мечтали отправится по городам в тур за музыкантами. Но тогда им помешала ссора. Через много лет героини встречаются по трагическому поводу — одна из подруг умерла.

Катя, Инна и Ася в свои 40 лет решают воплотить мечту детства, чтобы почтить память умершей подруги. Они отправляются в тур за «Иванушками», чтобы передать письмо, написанное в детстве их подругой.

Во время путешествия героини раскрывают свои истинные проблемы и находят пути их решения. А также понимают, что на самом деле ими движет в погоне за кумирами.

«Лгунья»

Драма, режиссер: Юлия Трофимова.
Актеры: Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак.

Фото: © кадр из фильма «Лгунья»

Главной героине Еве 17 лет, ее жизнь скучна и однообразна. В надежде на новые впечатления она устраивается в летнее кафе-мороженое, но каникулы подходят к концу и ничего не меняется.

Однажды известный актер Александр Воронов заходит в кафе, но откровенно хамит девушке: бросает ей в сердцах смятую купюру. Ева в слезах убегает, Воронов гонится за ней, чтобы забрать сдачу. На крик девушки собирается толпа, которая решает, что знаменитость хотел изнасиловать подростка, а та не отрицает домыслы. Дальше сюжет закручивается еще стремительнее.

«Надо снимать фильмы о любви»

Драма, режиссер: Роман Михайлов.
В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель.

Фото: © кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»

По сюжету, российская съемочная группа отправляется в атмосферный индийский городок Варанаси. В планах — снять артхаусное кино с замысловатым сюжетом, доступное для понимания далеко не каждому.

Кинематографисты общаются с местными жителями, проникаются атмосферой места, его традициями и бытом, познают философию будней этих людей и все чаще сомневаются в собственных приоритетах и ориентирах.

«Рыжий»

Биография, режиссер: Семен Серзин.
В ролях: Евгений Алехин, Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Евгений Ткачук.

Фото: © кадр из фильма «Рыжий»

Байопик о поэте Борисе Рыжем. Рыжий — самый талантливый в кругу поэтов, алкоголиков и тунеядцев. Жена Ира (Таисия Вилкова) терпит, иногда наказывает молчанием, но все же любит.

Премьера фильма «Рыжий» состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре 2023 года. В прокат лента должна была выйти 12 сентября 2024 года, но Минкульт отказал в прокатном удостоверении, не объяснив причину.

«110»

Драма, режиссер: Илья Михеев.
В ролях: Елизавета Боярская, Полина Цыганова, Дмитрий Лысенков.

Фото: © кадр из фильма «110»

По сюжету, одна из учениц школы искусств покончила с собой. Одноклассникам известна причина самоубийства, но они предпочитают хранить ее в тайне.

Мать погибшей девушки Альбина намерена найти и наказать виновного. Подозрения падают на парня из класса.

«Каникулы»

Комедия, режиссер: Анна Кузнецова.
В ролях: Дарья Савельева, Полина Кутепова.

Фото: © кадр из фильма «Каникулы»

В центре сюжета история двух учительниц — инфантильной идеалистки и «снежной королевы» с теплым сердцем, чье умение лавировать между требованиями сверху иногда оборачивается привычкой прогибаться.

По сюжету, молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна. Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах.

Меж тем организаторы фестиваля требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно, мировоззрение. Выбрать путь компромисса ради детей или занять принципиальную позицию — Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.

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