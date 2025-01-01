Важные изменения ожидаются в России в 2025 году во многих сферах. Ряд законов вступают в силу в первый день года — 1 января.

Новая налоговая система

С 1 января в России начинает действовать прогрессивная шкала налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ). Прежней ставкой в 13% облагается заработок размером не более 2,4 миллиона рублей в год, далее значения возрастают:

15% — на доход от 2,4 до 5 миллионов рублей

18% — от 5 до 20 миллионов

20% — от 20 до 50 миллионов

22% — свыше 50 миллионов

Размеры налоговых отчислений вне зависимости от зарплаты останутся на уровне 13% для участников СВО и работающих на Крайнем Севере или приравненных к нему районах.

Мера не затронет самозанятых: 4% с доходов граждан без статуса ИП или 6% от ИП и компаний при годовом лимите в 2,4 миллиона рублей.

Туристический налог

С 1 января 2025 года в России начнет действовать туристический налог. Владельцы отелей, гостиниц и хостелов будут ежеквартально делать отчисления в ФНС. Но сбор включат в стоимость проживания гостей.

В 2025 году максимальная ставка налога ограничена 1% (в течение последующих пяти лет ставка поднимется до 5%), но он не может быть меньше 100 рублей за сутки.

Налог вводят не регионы РФ, а муниципалитеты и города федерального значения. Средства будут поступать в местный бюджет и использоваться для развития инфраструктуры.

Налог вводится на отдельных территориях в 55 регионах России. Так, часть субъектов вводит туристический налог только в областном центре, например, Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, Казани, Омске, Нальчике, Пензе, Рязани, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске, Элисте. На территории всего региона новая норма будет действовать в Республике Алтай, Камчатке, Карелии и Вологодской области.

Остальные регионы вводят новый налог также на территориях, популярных среди туристов. В Кузбассе, помимо Кемерова и Новокузнецка, это горнолыжный курорт «Шерегеш». В Алтайском крае список пополнил популярный санаторный курорт Белокуриха, в Иркутской области — поселок Листвянка на берегу Байкала.

Штрафы за нарушение ПДД

С 1 января увеличатся некоторые штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В последний раз их пересматривали в 2013 году. Классификация нарушений в КоАП при этом не изменится.

Самое распространенное нарушение — превышение скорости на 20–40 километров в час — будет стоить 750 рублей. При этом скидка на оплату штрафа в течение 20 дней составит 25% (ранее было 50%).

Запрет майнинга

В ряде регионов с 1 января до 2031 года запретят майнинг. Это касается Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечни, а также ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае ограничения будут вводить временно в периоды пика энергопотребления.

Запрет на майнинг в части регионов связан не только с дефицитом электроэнергии, но и с льготами на оплату в некоторых из них, объяснил Forbes замгендиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Запрет рекламы для блогеров

С 1 января владельцам каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков, не подавшим о себе данные в Роскомнадзор для включения в специальный реестр, будет запрещено размещать рекламу на своих страницах.

А рекламодателям будет запрещено размещать публикации на ресурсах, которые этого не сделали. Также с этих страниц нельзя будет делать репосты.

На конец декабря 2024 года в Роскомнадзор было подано 135 тысяч заявок: 50 тысяч одобрены, отказано в регистрации более чем 30 тысячам блогеров-десятитысячников.

Проезд животных в поезде

С 1 января в России начнут действовать новые правила перевозки небольших животных в поездах дальнего следования. Теперь в вагонах повышенной комфортности пассажиру достаточно будет оплатить квитанцию на животное, выкупать все места в купе не нужно. Перевозить по новым правилам можно только мелких животных и в переноске, крупную собаку перевозят по старым правилам.

При выкупе всего купе можно будет взять с собой до четырех крупных собак или переносок с животными независимо от количества занятых мест. Кроме того, в таком случае не нужно будет оплачивать проездной документ на питомца — его оформят бесплатно.

Попутчики при покупке билетов на сайте РЖД будут заранее видеть информацию о том, что в купе с ними поедет пассажир с животным.