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Сразу 29 автомобилей столкнулись в Алтайском крае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу 29 автомобилей столкнулись в Бийском районе Алтайского края из-за ограниченной видимости, сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 29 транспортным средствам причинен материальный ущерб, пострадавших нет», — говорится в сообщении. На месте ДТП работают семь экипажей ДПС.

Ведомство уточнило, что один из водителей не справился с управлением в условиях недостаточной видимости и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем.

Водители автомобилей, которые ехали следом, не успели среагировать и столкнулись с теми, кто был впереди, вызвав на трассе эффект домино.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время обеспечивают безопасность на аварийном участке, где произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе ДТП создан пункт обогрева.

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ЧП #ДТП #Алтайский край
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