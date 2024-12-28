Сразу 29 автомобилей столкнулись в Алтайском крае. ВИДЕО

Сразу 29 автомобилей столкнулись в Бийском районе Алтайского края из-за ограниченной видимости, сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 29 транспортным средствам причинен материальный ущерб, пострадавших нет», — говорится в сообщении. На месте ДТП работают семь экипажей ДПС.

Ведомство уточнило, что один из водителей не справился с управлением в условиях недостаточной видимости и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем.

Водители автомобилей, которые ехали следом, не успели среагировать и столкнулись с теми, кто был впереди, вызвав на трассе эффект домино.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время обеспечивают безопасность на аварийном участке, где произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе ДТП создан пункт обогрева.