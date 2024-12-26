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Россиянам станут доступны три вида рублей

Источник:
Sibnet.ru
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После полноценного внедрения цифрового рубля в России появится три вида национальной валюты — наличные, безналичные и цифровые рубли, заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы студентов в Финансовом университете при правительстве РФ.

«Будет ли отказ от наличного рубля? Нет, не будет. Будет ли расширяться использование цифрового рубля? Будет. У нас в стране будут наличные, безналичные и цифровые рубли», — цитирует министра ТАСС.

Силуанов отметил надежность и удобство цифрового рубля, «особенно для трансграничных расчетов». В рамках цифрового рубля также можно будет заключать так называемый смарт-контракты, которые позволят государству отслеживать соответствующие расходы.

«Если говорить о гражданах, то цифровой рубль — это надежные и бесплатные транзакции», — добавил глава Минфина.

Постепенное введение цифрового рубля в широкий оборот планируется начать в 2025 году. Через некоторое время новой формой валюты смогут активно пользоваться все граждане и компании. Предполагается, что к 2030 году цифровой рубль полностью войдет в потребительский оборот.

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