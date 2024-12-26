Подсчитано количество штрафов авто губернатора Новосибирской области

Служебный автомобиль губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за год насобирал 133 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

Mercedes-Benz с номером «А001АА54» собрал 133 штрафа на общую сумму более 150 тысяч рублей, написал телеграм-канал Mash Siberia без ссылки на источник.

«По фото видно, что на пассажирском кресле сидит человек, очень похожий на Андрея Травникова», — сообщается в публикации.

Самым популярным нарушением стало превышение скорости на 40-60 километров в час. Также есть штрафы за игнорирование разметки, проезд на красный и езда по выделенке. По данным Mash Siberia, один раз водитель разогнался до 174 километров в час при разрешенных 90.