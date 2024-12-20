Фитнес-инфлюенсер Розалин Корал из Бразилии обладает самым идеальным телом среди ныне живущих женщин, к такому выводу пришел искусственный интеллект.

«У нее идеальное тело с точки зрения рельефа, и она идеальна в мире фитнеса», — говорится в публикации Playboy Australia, который «заказал» неназванному ИИ анализ.

Модель считает, что ее телосложение — результат строгой диеты и регулярного посещения спортзала. Прокачивать свою фигуру девушка начала восемь лет назад.

Помимо ведения блога о фитнесе, Розалин занимается созданием контента для взрослых. Горячие снимки инфлюенсер продает на OnlyFans.

Фото: © @karolrosalin

Назвав Розалин идеальной женщиной, Playboy Australia обнаружил, что она представляет собой тип женщин с менее мускулистым телосложением.

Но недавний опрос, проведенный журналом, показал, что около 80% мужчин предпочитают женщин, обладающих не очень мускулистой фигурой.