Путин прокомментировал замедление YouTube

Президент Владимир Путин назвал справедливыми претензии к Google и другим западным платформам, которые не соблюдают российские законы и используют свои возможности для политических целей.

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения целей своих правительств», — сказал Путин на прямой линии.

Российский лидер уточнил, что Роскомнадзор и другие контролирующие организации соответствующим образом предъявляют к западным платформам соответствующие претензии. «И правильно делают», — подчеркнул он.

Путин также добавил, что в ситуации с замедлением YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к российским властям.