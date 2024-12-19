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Путин прокомментировал замедление YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин назвал справедливыми претензии к Google и другим западным платформам, которые не соблюдают российские законы и используют свои возможности для политических целей.

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения целей своих правительств», — сказал Путин на прямой линии.

Российский лидер уточнил, что Роскомнадзор и другие контролирующие организации соответствующим образом предъявляют к западным платформам соответствующие претензии. «И правильно делают», — подчеркнул он.

Путин также добавил, что в ситуации с замедлением YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к российским властям.

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Политика #Россия #Интернет
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