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Наболевший вопрос из Новосибирска показали на прямой линии с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из трансляции программы «Итоги года с Владимиром Путиным»
Фото: © кадр из трансляции программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Вопрос из Новосибирска о высоких ставках по ипотеке показали на экране в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Как нам, простым жителям Новосибирска, взять ипотеку, когда ставка 26-28%?» — гласило сообщение.

К началу прямой линии было обработано 2 003 165 обращений в различных форматах. Звонков в кол-центр поступило в два раза больше, чем СМС.

Путин иногда обращает внимание на сообщения, которые выводят на экраны, и отвечает на них.

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Жизнь #Общество #Новосибирск
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