Наболевший вопрос из Новосибирска показали на прямой линии с Путиным

Фото: © кадр из трансляции программы «Итоги года с Владимиром Путиным»
Вопрос из Новосибирска о высоких ставках по ипотеке показали на экране в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«Как нам, простым жителям Новосибирска, взять ипотеку, когда ставка 26-28%?» — гласило сообщение.
К началу прямой линии было обработано 2 003 165 обращений в различных форматах. Звонков в кол-центр поступило в два раза больше, чем СМС.
Путин иногда обращает внимание на сообщения, которые выводят на экраны, и отвечает на них.