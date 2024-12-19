Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву открыли в Иркутской области

Памятник Герою России, главе МЧС Евгению Зиничеву, погибшему в 2021 году, открыли в городе Тулун Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Открытие памятника — особенное событие и для меня лично. Именно Евгений Николаевич в 2018 году поверил в меня и назначил своим заместителем. Для меня он был наставником, человеком с большой буквы», — написал Кобзев в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в 2019 году Зиничев как глава МЧС лично курировал устранение последствий масштабного паводка в Тулунском районе.

Зиничев был третьим в истории главой МЧС. Он погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Гибель Зиничева стала первым в истории современной России случаем смерти действующего министра федерального правительства.

Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Памятники Зиничеву установлены в Москве и Элисте. Его имя присвоено уникальному месторождению на Таймыре с запасами газа 384 миллиардов кубометров.