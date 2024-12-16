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Строительство ВПП аэропорта в Шерегеше начнут в 2027 году

Источник:
Sibnet.ru
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Аэропорт в Шерегеше глазами нейросети
Фото: © сгенерировано GigaChat

Строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шерегеша Кемеровской области планируют начать в 2027 году, сообщило правительство России.

«С 2027 года при поддержке федерального бюджета начнется строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Шерегеше», — говорится в телеграм-канале правительства.

«Со стороны федерального бюджета будет поддержка в части плоскостных сооружений: взлетно-посадочная полоса, аэронавигационное оборудование — это уже заложено в законе о бюджете, в федеральном бюджете на 2027-2030 годы, в плановом периоде», — цитирует ТАСС министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что стоимость строительства ВВП оценивается более чем в 20 миллиардов рублей. Общая стоимость строительства аэропорта в Шерегеше составляет 35 миллиардов рублей.

Участок под строительство аэровокзала был определен весной 2022 года. В настоящее время проект проходит госэкспертизу, заключение по которой планируется выдать в 2025 году.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги #Кузбасс
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