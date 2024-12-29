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Подлодки «Ясень» стали кошмаром для американского флота

Источник:
The National Interest
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Российские атомные подводные лодки проекта 885А (шифр «Ясень-М») благодаря впечатляющему набору вооружений и малозаметности становятся настоящим победителем в соревновании субмарин, считает военный эксперт издания The National Interest Брэндон Джей Вейхерт.

«Они несут новейшее оружие, которое Россия совершенствовала и оттачивала годами. Это гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" (вместе с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс")», — отметил Вейхарт.

По его словам, усугубляет ситуацию для западных военных то, что подлодка «Ясень-М» «считается одной из самых тихих подлодок в мире — возможно, даже самой тихой».

«Это означает, что эти атомные звери могут преодолевать большие расстояния незамеченными, подбираться к своим целям вплотную и обрушивать на ничего не подозревающего противника разрушения практически библейских масштабов», — пояснил эксперт.

По мнению, Вейхарта, эта подлодка обеспечивает российскому флоту невероятно смертоносные ударные возможности. «Разумеется, у США есть впечатляющие подводные силы. Но у американских подлодок нет гиперзвукового оружия», — заключил эксперт.

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