Делегация из ОАЭ попросила об аэропорте в Шерегеше

Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов выразила заинтересованность запуском аэропорта в Шерегеше, чтобы организовать туда рейсы, сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк во время «Прямой линии».

«Они интересовались аэропортом в Шерегеше. Он будет удобно расположен — в 7-9 километрах от туристического центра», — сказал Середюк.

По словам губернатора, авиакомпания Fly Dubai спрашивала о сроках ввода аэропорта в эксплуатацию и собиралась начинать запускать пробные рейсы через Новокузнецк с последующей переадресацией в Шерегеш.

«Они прогнозируют большой спрос со стороны и жителей Арабских Эмиратов и с китайской стороны», — отметил Середюк.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100.