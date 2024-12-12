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Делегация из ОАЭ попросила об аэропорте в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов выразила заинтересованность запуском аэропорта в Шерегеше, чтобы организовать туда рейсы, сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк во время «Прямой линии».

«Они интересовались аэропортом в Шерегеше. Он будет удобно расположен — в 7-9 километрах от туристического центра», — сказал Середюк.

По словам губернатора, авиакомпания Fly Dubai спрашивала о сроках ввода аэропорта в эксплуатацию и собиралась начинать запускать пробные рейсы через Новокузнецк с последующей переадресацией в Шерегеш.

«Они прогнозируют большой спрос со стороны и жителей Арабских Эмиратов и с китайской стороны», — отметил Середюк.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100.

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Экономика #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Кузбасс
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Danilon

Оно будет расти. Люди с ПТСР. Потом начнётся массовая безотцовщина и соответственно, высокий уровень...

fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

jeryakob

нафига мигранты вообще нужны? каждый год плитку перекладывать в одном месте, и бордюры выдирать?...

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.