НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Топ-10 регионов России с самыми дорогими и самыми дешевыми гробами

Источник:
Sibnet.ru
281 3

Стоимость изготовления гробов в России взлетела на 74% за два года, следует из данных Росстата. Самые дорогие — в Санкт-Петербурге, а дешевые — в Тульской области.

В январе 2022 года средняя цена гроба по России составляла 4,4 тысячи рублей, в октябре 2024 года она достигла 7,7 тысячи рублей.

Топ-10 регионов с самыми высокими ценами на гробы (октябрь 2024 года)

  1. Санкт-Петербург — 23,9 тысячи рублей
  2. Сахалинская область — 18,3 тысячи рублей
  3. Москва — 17,2 тысячи рублей
  4. Магаданская область — 16,3 тысячи рублей
  5. Ненецкий автономный округ — 15,3 тысячи рублей
  6. Якутия — 14,3 тысячи рублей
  7. Ямало-Ненецкий автономный округ — 13,9 тысячи рублей
  8. Тува — 11,9 тысячи рублей
  9. Архангельская область — 11,8 тысячи рублей
  10. Приморский край — 11,4 тысячи рублей

Топ-10 регионов с самыми низкими ценами на гробы (октябрь 2024 года)

  1. Тульская область — 3,2 тысячи рублей
  2. Карачаево-Черкессия — 3,4 тысячи рублей
  3. Марий Эл — 4,3 тысячи рублей
  4. Ростовская область — 4,6 тысячи рублей
  5. Мордовия — 4,8 тысячи рублей
  6. Татарстан — 5 тысяч рублей
  7. Томская область — 5,1 тысячи рублей
  8. Калмыкия — 5,2 тысячи рублей
  9. Воронежская область — 5,3 тысячи рублей
  10. Брянская область — 5,4 тысячи рублей
Еще по теме
Трейдер стал миллионером благодаря шуточной криптовалюте
«Платить улыбкой» стало возможно с карты любого банка
Центробанк объяснил ослабление рубля
Число российских банков с UnionPay сократилось до двух
смотреть все
Экономика #Деньги #Тува #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
Столица Сирии пала без сопротивления
Обсуждение (3)
О самом главном
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Столица Сирии пала без сопротивления
43
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
39
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
30
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
25
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ