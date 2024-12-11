Топ-10 регионов России с самыми дорогими и самыми дешевыми гробами

Стоимость изготовления гробов в России взлетела на 74% за два года, следует из данных Росстата. Самые дорогие — в Санкт-Петербурге, а дешевые — в Тульской области.

В январе 2022 года средняя цена гроба по России составляла 4,4 тысячи рублей, в октябре 2024 года она достигла 7,7 тысячи рублей.

Топ-10 регионов с самыми высокими ценами на гробы (октябрь 2024 года)

Санкт-Петербург — 23,9 тысячи рублей Сахалинская область — 18,3 тысячи рублей Москва — 17,2 тысячи рублей Магаданская область — 16,3 тысячи рублей Ненецкий автономный округ — 15,3 тысячи рублей Якутия — 14,3 тысячи рублей Ямало-Ненецкий автономный округ — 13,9 тысячи рублей Тува — 11,9 тысячи рублей Архангельская область — 11,8 тысячи рублей Приморский край — 11,4 тысячи рублей

Топ-10 регионов с самыми низкими ценами на гробы (октябрь 2024 года)