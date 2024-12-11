Топ-10 регионов России с самыми дорогими и самыми дешевыми гробами

Стоимость изготовления гробов в России взлетела на 74% за два года, следует из данных Росстата. Самые дорогие — в Санкт-Петербурге, а дешевые — в Тульской области.
В январе 2022 года средняя цена гроба по России составляла 4,4 тысячи рублей, в октябре 2024 года она достигла 7,7 тысячи рублей.
Топ-10 регионов с самыми высокими ценами на гробы (октябрь 2024 года)
- Санкт-Петербург — 23,9 тысячи рублей
- Сахалинская область — 18,3 тысячи рублей
- Москва — 17,2 тысячи рублей
- Магаданская область — 16,3 тысячи рублей
- Ненецкий автономный округ — 15,3 тысячи рублей
- Якутия — 14,3 тысячи рублей
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 13,9 тысячи рублей
- Тува — 11,9 тысячи рублей
- Архангельская область — 11,8 тысячи рублей
- Приморский край — 11,4 тысячи рублей
Топ-10 регионов с самыми низкими ценами на гробы (октябрь 2024 года)
- Тульская область — 3,2 тысячи рублей
- Карачаево-Черкессия — 3,4 тысячи рублей
- Марий Эл — 4,3 тысячи рублей
- Ростовская область — 4,6 тысячи рублей
- Мордовия — 4,8 тысячи рублей
- Татарстан — 5 тысяч рублей
- Томская область — 5,1 тысячи рублей
- Калмыкия — 5,2 тысячи рублей
- Воронежская область — 5,3 тысячи рублей
- Брянская область — 5,4 тысячи рублей