Абхазия попросила у России денег на зарплаты бюджетникам

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий
Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с
просьбой возобновить социальные выплаты, приостановленные Москвой с сентября
этого года.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили
софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказал Бганба
ТАСС. Минфин Абхазии заявил, что собственных средств на выплаты зарплат
бюджетникам у республики нет.
В сентябре Россия приостановила социальные выплаты в
Абхазии, которые получали учителя, врачи и силовики, а также решила поставлять
электроэнергию в республику по коммерческой цене.
Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что
приостановка выплат произошла из-за необходимости соблюсти баланс обязательств
между сторонами.
В октябре было подписано инвестиционное соглашение между
Сухумом и Москвой о преференциях российскому бизнесу. В республике начались
массовые протесты.
Абхазская оппозиция посчитала, что соглашение выгодно лишь России.
О том, что Москва оплачивает всю социальную сферу республики, и поставляет электроэнергию
по льготным ценам, оппозиционеры не упоминали.