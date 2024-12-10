Абхазия попросила у России денег на зарплаты бюджетникам

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты, приостановленные Москвой с сентября этого года.

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказал Бганба ТАСС. Минфин Абхазии заявил, что собственных средств на выплаты зарплат бюджетникам у республики нет.

В сентябре Россия приостановила социальные выплаты в Абхазии, которые получали учителя, врачи и силовики, а также решила поставлять электроэнергию в республику по коммерческой цене.

Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что приостановка выплат произошла из-за необходимости соблюсти баланс обязательств между сторонами.

В октябре было подписано инвестиционное соглашение между Сухумом и Москвой о преференциях российскому бизнесу. В республике начались массовые протесты.

Абхазская оппозиция посчитала, что соглашение выгодно лишь России. О том, что Москва оплачивает всю социальную сферу республики, и поставляет электроэнергию по льготным ценам, оппозиционеры не упоминали.