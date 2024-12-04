Путин похвалил китайские автомобили

Китайский автопром стал лучше европейского, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».

«Наше сотрудничество с китайскими автокомпаниями не связано с тем, что от нас немецкие производители начали уходить, а потому что Китай начал делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле», — сказал он.

Путин уточнил, что введенные Европой и другими рынками ограничительные меры против китайских производителей автомобилей Россия считает абсолютно некорректными и вредными для мирового автопрома.

Российский лидер в итоге поздравил китайских производителей с «блестящим результатом», которого они добиваются в области автомобилестроения.

Китай в прошлом году занял первое место по объему производства автомобилей в мире. В России китайские авто занимают порядка 50% национального рынка.