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Путин похвалил китайские автомобили

Источник:
РБК
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Китайский автопром стал лучше европейского, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».

«Наше сотрудничество с китайскими автокомпаниями не связано с тем, что от нас немецкие производители начали уходить, а потому что Китай начал делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле», — сказал он.

Путин уточнил, что введенные Европой и другими рынками ограничительные меры против китайских производителей автомобилей Россия считает абсолютно некорректными и вредными для мирового автопрома.

Российский лидер в итоге поздравил китайских производителей с «блестящим результатом», которого они добиваются в области автомобилестроения.

Китай в прошлом году занял первое место по объему производства автомобилей в мире. В России китайские авто занимают порядка 50% национального рынка.

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Авто #Автопром #Россия
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