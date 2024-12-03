Зеленский послал Россию на три буквы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы.

«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил Зеленский, уточнивший при этом, что России следует отправиться туда в контексте урегулирования украинского конфликта.

Украинский лидер добавил, что Киев в настоящее время готов пойти на все ради завершения конфликта в 2025 году, однако перед этим Украина должна обладать сильной переговорной позицией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала реплику Зеленского и назвала те самые «три буквы». «Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — сказала она в комментарии порталу NEWS.ru.