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Зеленский послал Россию на три буквы

Источник:
NEWS.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы.

«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил Зеленский, уточнивший при этом, что России следует отправиться туда в контексте урегулирования украинского конфликта.

Украинский лидер добавил, что Киев в настоящее время готов пойти на все ради завершения конфликта в 2025 году, однако перед этим Украина должна обладать сильной переговорной позицией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала реплику Зеленского и назвала те самые «три буквы». «Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — сказала она в комментарии порталу NEWS.ru.

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