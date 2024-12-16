Что есть в подписке Wink Дети

У современных детей невообразимое разнообразие и количество контента. И важно, чтобы он был не только интересным, но и безопасным. Такое решение есть — подписка Wink Дети.

В онлайн-кинотеатре Wink есть специальная подписка с контентом для детей. Фильмы, мультики, сериалы можно смотреть на любом устройстве — смартфоне, планшете, смарт-ТВ или компьютере.

Wink Дети входит в семейную подписку «MIXX Вместе». Там же — образовательная платформа «Лицей», библиотека «Литрес», приложение с подкастами «Гусьгусь», программа родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

Любимое и новое

Маленькие зрители могут выбрать из 8 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов. Их ждут как знакомые герои из популярных «Три кота», «Маша и Медведь», «Фиксики», «Смешарики», так и совершенно новые персонажи и истории.

В подписку входят 23 детских телеканала. Здесь дети найдут отечественную и зарубежную анимацию, познавательные фильмы об окружающем мире и передачи с опытами, которые смогут повторить с родителями.

Полезные игры

Еще один раздел в Wink Дети — игры. Но не просто отнимающие время, а развивающие.

«Кубокот» — сборник для детей от трех до шести лет, его уроки по математике и речи помогают подготовиться к школе. Есть спецкурсы по музыке, шахматам и изучению животных.

Есть раздел с заданиями, которые помогут сформировать и развить ответственность и подходы к управлению временем — ребенок научится самостоятельно ставить себе задачи и планировать распорядок дня.

Фото: © Sibnet.ru

«Залипнуть» в игры не получится. Родители могут установить ограничение по времени. Во время перерывов детям выдаются домашние задания: схемы для раскрашивания и вырезания, чек-листы домашних обязанностей, список физических упражнений.

«ЛогикЛайк» — приложение для развития логики и мышления. В нем собраны развивающие курсы и познавательные игры по логике, математике, головоломки, квесты и занимательные задачки.

Несколько игр созданы по мотивам популярных мультсериалов: в них действуют мимимишки, Лео и Тиг, девочки-волшебницы из «Сказочного патруля».

Родительский контроль

В Wink можно настроить детский профиль, в котором по умолчанию отключено отображение взрослого контента.

Для этого нужно зайти на вкладку «Мое» и выбрать профиль «Основной», который уже создан по умолчанию. Затем следует изменить стандартный PIN-код 0000 на собственный четырехзначный — естественно, не сообщая его ребенку. После этого любые изменения в основном профиле потребуют ввода кода.

Затем на той же вкладке выбрать профиль «Детский», который обычно уже создан по умолчанию. Если его нет, нужно просто создать новый профиль.

На следующем этапе следует установить настройки, которые будут оптимальны для ребенка. Можно изменить возрастное ограничение на показ контента: 6+, 12+, 16+. Кино с возрастным ограничением 16+ будет скрыто или требовать ввода пин-кода.