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Байден помиловал своего сына Хантера

Источник:
РБК
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Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, сообщил Белый дом.

«Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. С того дня, как я вступил в должность, я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал свое слово, даже когда наблюдал за тем, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют в судебном порядке», — приводит РБК заявление Байдена.

По его словам, преследование его сына было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства. По его мнению, судебный процесс «был заражен грубой политикой» и потому произошла судебная ошибка.

«Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению», — заключил Джо Байден. В прошлом он неоднократно заявлял, что не будет выносить решение о помиловании сына.

Первое дело Байдена-младшего касалось незаконного владения оружием. Он скрыл наркотическую зависимость при покупке револьвера, что является уголовным преступлением.  

Второе дело сына президента было связано с неуплатой им налогов: как считает прокуратура, в период с 2016 по 2019 год задолжал налоговым органам 1,4 миллиона долларов.

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