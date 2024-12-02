Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера,
которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового
законодательства, сообщил Белый дом.
«Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. С того
дня, как я вступил в должность, я сказал, что не буду вмешиваться в принятие
решений Министерством юстиции, и я сдержал свое слово, даже когда наблюдал за
тем, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют в судебном
порядке», — приводит РБК заявление Байдена.
По его словам, преследование его сына было связано именно с
их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства.
По его мнению, судебный процесс «был заражен грубой политикой» и потому
произошла судебная ошибка.
«Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент
пришли к такому решению», — заключил Джо Байден. В прошлом он неоднократно
заявлял, что не будет выносить решение о помиловании сына.
Первое дело Байдена-младшего касалось незаконного владения оружием.
Он скрыл наркотическую зависимость при покупке револьвера, что является
уголовным преступлением.
Второе дело сына президента было связано с неуплатой им
налогов: как считает прокуратура, в период с 2016 по 2019 год задолжал
налоговым органам 1,4 миллиона долларов.