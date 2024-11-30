Польша отгородится от Украины «Восточным щитом»

Польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» будет расширена на границу с Украиной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время посещения первого построенного участка.

«Мы потратим на это миллиарды злотых. Но сейчас вся Европа наблюдает за этим с удовлетворением и при необходимости поддержит инвестиции и наши действия», — сказал польский премьер.

Туск уточнил, что строительство «Восточного щита» можно считать «инвестициям в мир», оборонительные сооружения смогут сдержать потенциального агрессора, а жители Польши — почувствовать себя в безопасности.

В рамках первого этапа плана «Восточный щит» запланировано строительство оборонительных сооружений вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией. Стоимость работ оценивается в 2,6 миллиарда долларов.