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Вышел фильм «Один день в Стамбуле» с «Квартетом И»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Один день в Стамбуле»

Комедия «Один день в Стамбуле» с участием актеров из «Квартета И» вышел в широкий прокат в четверг, 28 ноября.

По сюжету, четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору.

Скорбное мероприятие объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания. Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся.

Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга — не самое худшее, что случилось с ними за сегодня.

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Топ комментариев

Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

Asd10

Подобрали половину хотелок. Тенденция, однако. Вот что Орешник животворящий делает!! 👍