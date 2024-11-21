Ozon Банк запустил сервис, позволяющий пополнять Steam-кошельки аккаунтов из стран СНГ без комиссии.

Лимит на одно пополнение аккаунтов из России, Казахстана и Белоруссии составляет 15 тысяч рублей. Услуга доступна только владельцам физических или виртуальных карт банка, пишет телеграм-канал Jeteed.

Однако заявленное отсутствие комиссионных сборов не означает, что пользователи смогут пополнить свои кошельки без переплат. Дело в том, что пополнение осуществляется в долларах США и часть денег потеряется при конвертации валют.

По результатам проверки Jeteed, при попытке зачислить 15 долларов с пользователя потребуют 1668 рублей, в то время как по актуальному курсу Центробанка эта сумма эквивалентна 1515 рублям. Таким образом, переплата составляет порядка 10%.