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Запущен сервис пополнения аккаунтов Steam без комиссии

Источник:
Sibnet.ru
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Ozon Банк запустил сервис, позволяющий пополнять Steam-кошельки аккаунтов из стран СНГ без комиссии.

Лимит на одно пополнение аккаунтов из России, Казахстана и Белоруссии составляет 15 тысяч рублей. Услуга доступна только владельцам физических или виртуальных карт банка, пишет телеграм-канал Jeteed.

Однако заявленное отсутствие комиссионных сборов не означает, что пользователи смогут пополнить свои кошельки без переплат. Дело в том, что пополнение осуществляется в долларах США и часть денег потеряется при конвертации валют.

По результатам проверки Jeteed, при попытке зачислить 15 долларов с пользователя потребуют 1668 рублей, в то время как по актуальному курсу Центробанка эта сумма эквивалентна 1515 рублям. Таким образом, переплата составляет порядка 10%.

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Игры #Экшены #Деньги
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Топ комментариев

Asd10

95 квартал не теряет чувство юмора.

GammiPluh

В сети ходит хорошая задумка, русифицировать игру и продавать ее в VK PLAY, а доходы передавать на нужды...

mosquito__2010

т.е. миллион украинских жмуров это просто жертвы того что бы понять и осознать что под несущейся локомотив...

mosquito__2010

причина гибели украины - слабоумие и наркотики