Россия ограничила экспорт урана в США

Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США», — говорится в сообщении.

Решение принято по указанию президента Владимира Путина в ответ на введенные США санкции. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Путин в сентябре предложил подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, например, урана, титана или никеля. Однако при этом подчеркнул, что такими решениями нужно не навредить самим себе.