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Российская красавица на «Мисс Вселенная — 2024». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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«Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева на конкурсе «Мисс Вселенная-2024»
Фото: © «Мисс Россия»
Самая красивая девушка России, будущая врач 18-летняя Валентина Алексеева представляет страну на 73-м конкурсе «Мисс Вселенная — 2024». За титул борются представительницы 130 государств.

Алексеева завоевала корону «Мисс Россия — 2024» в начале октября и сразу же начала готовится к «Мисс Вселенная». Она по семь часов в день занималась дефиле и подтягивала английский до международного уровня.

«Каждое движение должно быть совершенным, чтобы чувствовалась уверенность», — так девушка говорила на пресс-конференции в ТАСС о многочасовой практике.

Алексеева — студентка Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». Пока она говорит, что собирается продолжать учебу.

«Я хочу стать врачом, чтобы помогать людям и быть полезной обществу», — отвечала девушка на «Мисс Россия» на вопрос о своей мечте.

По ее словам, от других участниц ее отличали компетентность, креативность и стрессоустойчивость.

Секрет идеальной внешности от «Мисс Россия»: «Я пользуюсь тремя лайфхаками. Первое — это зеленый чай, который отлично борется, справляется с отеками, второе — я полностью исключаю за день до мероприятия соль. Третье — я сплю на высокой подушке, чтобы лицо выглядело идеально».

«Навела шуму»

«Мисс Россия» находится в Мехико с конца октября. Эти недели были заполнены репетициями, фотосессиями и зваными ужинами. На одном из них Алексеева появилась в платье необычного кроя со сверкающим корсетом. По информации журнала VOIS, благодаря этому выходу она оказалась в топ-10 участниц конкурса.

«Ну и навела я сегодня шуму перед ужином. Теперь вся Мексика обсуждает мой вечерний выход!» — заявила Алексеева в соцсетях.

Участница из России в пятницу выступила в полуфинале «Мисс Вселенная». Она дефилировала в синем бикини с золотистой накидкой.

На шоу национальных костюмов Алексеева представила образ «Русская зима». Платье создала петербургский дизайнер Ольга Малярова. Для него она использовала 200 тысяч страз и большое количество сияющих кристаллов, которые переливались в свете софитов. Наряд дополнила корона-кокошник.

Финал «Мисс Вселенная» состоится 16 ноября. Корону новой победительница передаст «Мисс Вселенная — 2023» Шайнис Паласиос из Никарагуа.

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