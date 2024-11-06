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Погода резко испортится в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Усиление ветра до 35 метров в секунду, снег и гололед ожидаются в Западной Сибири 7 и 8 ноября, сообщил Гидрометцентр России. В регионах уже объявлены штормовые предупреждения.

Ухудшение погоды ждет Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую области.

«Осадки (дождь, мокрый снег, снег), метель, отложения мокрого снега, гололедные явления, ветер 18-23 метров в секунду и более (в горах Республики Алтай до 35 метров в секунду и более), на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Жизнь #Погода #Новосибирск #Кузбасс #Алтайский край #Республика Алтай
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Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы еще о российских ноутбуках чего рассказал, как зовут то их?

Uynachalnica

Москвич же есть, может и тут какая-то проскочила...

Danilon

Российские ЧТО ?! В смысле ? Как можно увеличить продажи того, что не существует в природе ?

userkc

молдаване проголосовали против интеграции с западом. и против Санды, результаты накручены