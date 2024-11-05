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Участник СВО стал спикером гордумы Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Спикер гордумы Томска Сергей Сеченов
Фото: © пресс-служба гордумы Томска

Бывший участник СВО, недавно избранный депутатом гордумы Томска Сергей Сеченов стал ее председателем — голосование состоялось на сессии во вторник.

За Сеченова проголосовали 27 человек. Его соперник, независимый депутат Игорь Лютаев набрал три голоса.

«Не могу сейчас защищать Родину с автоматом в руках, но хочу все равно приносить пользу для общества», — приводит слова нового спикера пресс-служба гордумы.

Сеченову 35 лет. Родился в деревне Туендат Первомайского района Томской области. Окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского в Смоленске (десантный взвод). В зоне боевых действий на СВО находился с первого дня.

«Мы выполняли боевые задачи не с целью получить вознаграждения и награды, а чтобы сохранить жизни солдат и прославить позывной нашего отряда. Наш отряд отличался храбростью и дерзостью. На выполнение боевых задач мы всегда уходили с улыбкой. За время командировки на СВО прошел все направления, от Киевского до Херсонского», — описывал свой путь Сеченов.

После ранения Сеченов устроился инженером связи в ООО «Газпром трансгаз Томск». В сентябре баллотировался в депутаты Думы города Томска по Центральному одномандатному избирательному округу №11 во время довыборов.

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Политика #Местная власть #Томск
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pepelmetal

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userkc

молдаване проголосовали против интеграции с западом. и против Санды, результаты накручены

snoo

Да что там город-призрак, скоро целая страна-призрак появится.

mosquito__2010

т.е. в начале 25 года при отсутствии победы в сво от тебя опять придётся ожидать фонтан нагара, истерик...