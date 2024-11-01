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Суд не поверил претензиям Мизулиной к Лебедеву без экспертизы

Источник:
Sibnet.ru
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Екатерина Мизулина
Фото: © телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Суд приостановил производство по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом), следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

В строке текущее состояние указано: «Приостановлено — Назначение судом экспертизы». Адвокат Лебедева Калой Ахильгов подтвердил РБК, что Лефортовский районный суд назначил экспертизу по этому делу и рассмотрение приостановлено на неопределенное время.

Интервью Лебедева Дудю вышло на YouTube-канале «ВДудь» 1 августа. В нем дизайнер назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для России, а также нецензурно исказил ее фамилию.

«Ее Лига безопасного интернета — <...> (чепуха) на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех <...> (беспокоить) и рассказывать, как надо себя вести», — сказал Лебедев.

Мизулина сразу заявила, что подаст иск в суд и потребует 10 миллионов рублей компенсации морального вреда, которые затем направят на помощь семьям участников СВО. Лебедев извинялся перед Мизулиной, но отмечал, что не откажется от критики ее деятельности. Глава ЛБИ извинения не приняла.

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