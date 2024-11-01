Регионы Сибири вошли в число неготовых к депортации мигрантов

Почти половина регионов России не готова к росту депортации мигрантов из-за нехватки помещений в центрах пребывания иностранных граждан, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Как пример, он привел несколько сибирских регионов.

«Ситуация по созданию нормальных по вместимости и условиям пребывания в центрах для иностранцев, мягко говоря, далека от благополучной. Даже если мы активизируем работу, нам некуда будет этих мигрантов для депортации размещать», — цитирует ТАСС Колокольцева с заседания коллегии министерства, посвященном деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции.

По его словам, сроки затягиваются из-за получения информации об их истинных паспортных данных из страны исхода, «бывает на недели, а то и на месяцы».

Глава МВД назвал неудовлетворительной ситуацию в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской и Иркутской областях.