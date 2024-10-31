НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Страховщики одобрили увеличение сроков ремонта по ОСАГО

Источник:
«Известия»
154 0

Российский союз страховщиков одобрил увеличение сроков ремонта по ОСАГО. При этом участники рынка отмечают, что данная мера не решит имеющиеся сейчас проблемы.

«Только увеличение предельного срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства до 45 рабочих дней не позволит существенно увеличить количество убытков по ОСАГО», — говорится в сообщении организации.

На сегодня поставки некоторых запчастей достигают нескольких месяцев. В настоящее время страховщики занимаются разработкой изменений в законе об ОСАГО, чтобы предложить комплексное решение имеющихся вопросов.

На данный момент срок ремонта по ОСАГО ограничен 30 днями. За нарушение этой нормы страховые компании вынуждены платить штраф. Из-за ситуации с запчастями страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении сроков восстановительного ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

Еще по теме
Действие ОСАГО расширят на Белоруссию
Штраф за проезд «зайцем» по платным трассам резко вырастет
Россия отменит упрощенные требования к безопасности машин
Автомобильный союз попросил о возвращении метанола в незамерзайки
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров
Российские войска взяли Цукурино
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров оценил перспективы «ничьи» на Украине
Ozon отключит оплату после получения
Появлению автопилота у Lada помешала разметка на дорогах
Психолог объяснил опасность квадробинга
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
66
Российскую армию признали сильнейшей в мире
37
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
30
Путин заявил об участии офицеров НАТО в конфликте на Украине
25
Центробанк отложил выпуск новой 500‑рублевой купюры
24
Представлен бесшумный танк Hyundai с водородным двигателем