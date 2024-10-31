Страховщики одобрили увеличение сроков ремонта по ОСАГО

Российский союз страховщиков одобрил увеличение сроков ремонта по ОСАГО. При этом участники рынка отмечают, что данная мера не решит имеющиеся сейчас проблемы.

«Только увеличение предельного срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства до 45 рабочих дней не позволит существенно увеличить количество убытков по ОСАГО», — говорится в сообщении организации.

На сегодня поставки некоторых запчастей достигают нескольких месяцев. В настоящее время страховщики занимаются разработкой изменений в законе об ОСАГО, чтобы предложить комплексное решение имеющихся вопросов.

На данный момент срок ремонта по ОСАГО ограничен 30 днями. За нарушение этой нормы страховые компании вынуждены платить штраф. Из-за ситуации с запчастями страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении сроков восстановительного ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.